14:13 Uhr | 15.01.2019

74 Straftaten im vergangenen Jahr

Zahl der antisemitischen Straftaten gestiegen

Die Zahl der Straftaten mit antisemitischem Hintergrund in Hamburg ist deutlich gestiegen. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine kleine Anfrage der FDP hervor. Demnach wurden im vergangenen Jahr 74 antisemitische Straftaten verzeichnet, im Vorjahr waren es noch 30 weniger. Überwiegend werden die Straftaten dem rechten Spektrum zugeordnet. In seiner Antwort betonte der Senat die Wichtigkeit des Anliegens, dass Menschen jüdischen Glaubens in Hamburg ohne Angst vor Übergriffen leben können. Die Bürgerschaft hatte bereits am 12. Dezember einen Antrag zum Ausbau der Antisemitismusprävention beschlossen.