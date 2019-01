Blaulicht

12:53 Uhr | 15.01.2019

PKW fährt ungebremst auf Laster am Stauende auf

Nach Unfall: Schwerer Folgeunfall auf der A7

Nachdem sich heute Morgen auf der A7 in Höhe Quickborn bereits ein schwerer Verkehrsunfall ereignet hatte, ist es kurze Zeit später, 10 Kilometer von der Unfallstelle entfernt, zu einem weiteren schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei fuhr ein PKW ungebremst auf einen LKW auf, der an einem Stauende stand. Der Fahrer des Wagens musste schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Stau hatte sich aufgrund des ersten Unfalls gebildet. Am Morgen war auf der gleichen Strecke ein Geflügellaster nahezu ungebremst in einen Ford Galaxy gefahren und hatten diesen in drei weitere Fahrzeuge geschleudert. Die A7 musste für die Zeit der Bergung gesperrt werden.