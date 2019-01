Blaulicht

11:21 Uhr | 15.01.2019

Hubschrauber brachte Verletzte ins Krankenhaus

Schwerer Verkehrsunfall auf A7

Auf der A7 Richtung Süden Höhe der Ausfahrt Quickborn hat sich heute morgen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Bei dichtem Verkehrsaufkommen fuhr ein Geflügellaster nahezu ungebremst in einen Ford Galaxy und schleuderte ihn in drei weitere Fahrzeuge. Der PKW kam erst nach 50 Metern zum Stehen. Andere Autofahrer versuchten sich an dem Unfall vorbeizudrängeln. Darauf stellte sich ein LKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug quer und blockierte damit den nachfolgenden Verkehr. Die Insassen des Ford Galaxy wurden mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die A7 war für den Einsatz in Richtung Süden zeitweise voll gesperrt.