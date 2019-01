Verkehr

18:15 Uhr | 14.01.2019

Nicht genug Platz auf Hamburgs Straßen

Überholabstand: Oft nicht eingehalten

Damit Radfahrer, Fußgänger und PKW alle gemeinsam gut auf Hamburgs Straßen harmonieren, gibt es einige Regeln zu beachten. Eine davon ist zum Beispiel der Sicherheitsabstand von 1,5 – 2 Metern beim Überholen. Doch die Umsetzung dieser Verkehrsregel gestaltet sich an vielen Orten in Hamburg als sehr schwierig. Denn oft ist es einfach viel zu eng. So z.B. auch am Mühlenkamp in Winterhude.