Hamburg-Mitte 13:18 Uhr | 14.01.2019

Widerspruch zu Kienscherf

Tschentscher will in Bürgerschaftswahl gehen

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher will ohne feste Koalitionsaussage zugunsten der Grünen in die Bürgerschaftswahl in gut einem Jahr gehen. Das sagte er gegenüber dem Hamburger Abendblatt. Er widerspricht damit dem Fraktionsvorsitzenden der SPD, Dirk Kienscherf. Dieser hatte sich erst vor wenigen Tagen bei Hamburg 1 dafür ausgesprochen, die rot-grüne Koalition nach den Wahlen weiter zu führen. Nach einer Forsa-Umfrage käme die SPD zur Zeit bei Bürgerschaftswahlen auf 30, die Grünen auf 24 %.