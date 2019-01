Stadtgespraech

Hamburg-Mitte 13:03 Uhr | 14.01.2019

Mehrzweckhalle in der HafenCity geplant

"Elbdome" für Hamburg

Im Quartier Elbbrücken in der HafenCity könnte ein sogenannter “Elbdome” für Hamburg entstehen. Wie die Stadtentwicklungsbehörde gegenüber Hamburg 1 bestätigte, wäre ZITAT „Eine Nutzung des Geländes für eine Mehrzweckhalle [...] eine Überlegung, die hinsichtlich ihrer Machbarkeit und Plausibilität geprüft werden wird“. Die Halle soll Platz für rund 6000-9000 Zuschauer bieten und in unmittelbarer Nähe zum Elbtower am Billhafen entstehen. Rund 150 Millionen Euro soll der Bau kosten, finanziert werden soll er durch Investoren der Hamburg Towers. Unterstützung kommt aus der Politik. Michael Osterburg, Fraktionschef der Grünen im Bezirk Mitte, unterstützt die Pläne. Neben den Basketballern hätte auch der HSV Handball starkes Interesse an der Halle geäußert.