Blaulicht

Hamburg-Mitte 12:57 Uhr | 14.01.2019

Toter ist ein Mann

Alster in Schleusenbecken entdeckt

Im Schleusenbecken an den Alsterarkaden in der Nähe vom Rathaus ist heute eine Leiche entdeckt worden. Bei dem Toten handelt es sich um einen Mann. Die genaue Identität muss noch geklärt werden. Der Leichnam wird nun im Institut für Rechtsmedizin obduziert. Einen Zusammenhang mit dem Mann, der laut Zeugenaussagen im Dezember von der Lombardsbrücke in die Alster gesprungen sein soll, konnte die Polizei bisher nicht bestätigen.