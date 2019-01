Verkehr

Hamburg-Nord 12:31 Uhr | 14.01.2019

Ganztägiger Warnstreik am Hamburg Airport

Bereits 60 Flüge für Dienstag gestrichen

Wegen des angekündigten Streiks am Hamburger Flughafen sind für Morgen bereits 60 Flüge gestrichen worden. Betroffen sind sowohl Flüge im Inland als auch ins Ausland. Neben dem Hamburg Airport haben auch die Flughäfen Frankfurt, Bremen und Hannover bereits Streiks angekündigt. Außerdem hat Ver.di auch an den Flughäfen Leipzig/Halle, Dresden und Erfurt zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Der Hamburg Airport rät Betroffenen, sich direkt an die Airlines zu wenden. Bestreikt werden nicht nur die Passagierkontrollen, sondern auch die Kontrollen der Flughafen-Mitarbeiter, die im Sicherheitsbereich arbeiten, ebenso wie die Warenkontrollen. Die Gewerkschaft fordert für das Sicherheitspersonal eine Lohnerhöhung auf 20 Euro die Stunde.