14.01.2019

Fachkräftemangel ist verantwortlich

Längere Suche nach Pflegekräften

Die Pflegeheime in Hamburg brauchen im Durchschnitt ein halbes Jahr um neue Pflegekräfte zu finden. Das bestätigte ein Sprecher der Agentur für Arbeit gegenüber Hamburg 1. Im Vergleich zu 2017, verlängerte sich die durchschnittliche Suche demnach um mehr als drei Wochen. Grund hierfür ist der Fachkräftemangel. Um dem entgegenzuwirken, bietet die Agentur für Arbeit Umschulungen für geeignete Personen an. Auch die Krankenhäuser in Hamburg brauchen knapp vier Monate um eine Stelle zu besetzen.