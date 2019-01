Verkehr

Hamburg-Nord 06:09 Uhr | 14.01.2019

Viele Flugausfälle erwartet

Dienstag auch Streik am Hamburg Airport

Am Dienstag wird auch am Hamburger Flughafen gestreikt. Das gab die Gewerkschaft ver.di am späten Sonntagnachmittag bekannt. Demnach werden die Mitarbeiter des Sicherheitspersonals bei einem 24 Stunden Streik, beginnend in der Nacht zu Dienstag um 0 Uhr, ihre Arbeit niederlegen. Es wird davon ausgegangen, dass viele Flüge ausfallen. Wie der Airport Hamburg rät, sollen sich Fluggäste direkt bei den Airlines oder Reiseveranstaltern nach dem Status des Flugs informieren.