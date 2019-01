Wirtschaft

Eimsbüttel 12:02 Uhr | 13.01.2019

Nachfrage in Flächenländern deutlich höher

Baukindergeld in Hamburg kaum angenommen

Das Baukindergeld wird in Hamburg kaum angenommen. Mit rund 405 Familien, die das neu eingeführte Fördergeld bisher in Anspruch nahmen, ist die Nachfrage in der Hansestadt deutlich geringer, als in den großen Flächenländern. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der FDP-Fraktion hervor. Demnach wäre die Nachfrage in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg am höchsten. Mit dem Baukindergeld erhält eine Familie pro Jahr und Kind 1200 Euro. Das Baukindergeld wird zehn Jahre lang gezahlt und trat am 18. September in Kraft.