12.01.2019

25 Euro pro Tag werden an unschuldige Häftlinge gezahlt

140.000 Euro an unschuldig Inhaftierte

Rund 140.000 Euro musste die Hansestadt im vergangenen Jahr an Personen zahlen, die zu Unrecht in Haft saßen. Das geht aus einem Bericht des Hamburger Abendblatts hervor. Demnach hätten rund 100 Menschen Anspruch auf eine solche Zahlung gehabt. Mit rund 5700 Euro ging die höchste Summe an eine Person, die für 228 Tage zu Unrecht im Gefängnis saß. Für jeden Tag den eine Person unschuldig in Haft verbringt, werden derzeit 25 Euro gezahlt. Die Justizbehörde kritisiert diesen Betrag schon länger als zu niedrig.