Verkehr

Hamburg-Nord 13:34 Uhr | 12.01.2019

Ver.di kündigt Streiks am Dienstag an

Erneute Behinderungen für Flugreisende

Flugreisende sollten sich am Dienstag erneut auf Behinderungen einstellen. Grund ist der Aufruf der Gewerkschaft ver.di zu erneuten Warnstreiks. Dieses Mal soll das Sicherheitspersonal am Flughafen Frankfurt streiken. Davon könnten auch Flugreisende in Hamburg betroffen sein. Bereits am Donnerstag waren aufgrund der Streiks 54 Flüge in Hamburg ausgefallen. Die Gewerkschaft fordert für das Luftsicherheitspersonal eine Lohnerhöhung auf 20 Euro die Stunde. Die Verhandlungen zwischen ver.di und dem BDLS werden am 23. Januar in Berlin weitergeführt.