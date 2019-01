Blaulicht

Hamburg-Mitte 10:37 Uhr | 12.01.2019

Täter auch für andere Raubüberfälle verantwortlich?

Nach Haspa-Überfall

Nachdem ein 70-jähriger Mann gestern Abend eine Haspa Filiale in St. Georg überfallen hat, sind nun genauere Informationen über den Tatverdächtigen bekannt. So ist sich die Polizei offenbar sicher, dass es sich um denselben Täter handelt, der bereits im Jahr 2017 eine Haspa-Filiale in Altona überfallen und dabei einen Mitarbeiter angeschossen hatte. Am Donnerstagabend war der 70-Jährige maskiert in eine Haspa-Filiale gestürmt und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe Geld. Kurz nach der Tat konnte der Mann festgenommen werden.