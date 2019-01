Blaulicht

Hamburg-Mitte 10:25 Uhr | 12.01.2019

Offenbar handelte es sich um Schreckschussmunition

Schüsse bei Auseinandersetzung

Am frühen Samstagmorgen kam es in Hamburg Horn zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, bei der Schüsse fielen. Zeugen alarmierten die Polizei. Als diese an der Kreuzung Horner Weg / Rennbahnstraße eintrafen, flüchteten rund 13 Personen. Zurück blieben zwei verletzte Männer, die notärztlich behandelt werden mussten. Bei der Suche nach Beweismitteln konnten die Einsatzkräfte Hülsen sicherstellen, die offenbar aus einem Revolver stammen. Dabei soll es sich um Schreckschussmunition handeln. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang unklar.