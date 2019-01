Kunst und Kultur

Hamburg-Mitte 15:33 Uhr | 11.01.2019

Konzerthaus wird heute zwei Jahre alt

Interaktives Modell der Elbphilharmonie

Das Museum für Hamburgische Geschichte zeigt aktuell ein interaktives Modell der Elbphilharmonie. Hintergrund ist der heutige, zweite Geburtstag des Konzerthauses. Mit der rund vier Meter hohen Nachbildung können Besucher das Gebäude virtuell von innen und außen erkunden. Bis zum 18. Februar wird das Modell noch hier in Hamburg ausgestellt. Danach geht es in den Sammlungsfundus des Museums über. Die rund vier Meter hohe Nachbildung der Elbphilharmonie wurde erstmals im März 2016 auf der Internationalen Tourismus Börse in Berlin eingesetzt und ging dann auf Tour durch Europa.