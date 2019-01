Stadtgespraech

Eimsbüttel 14:54 Uhr | 11.01.2019

Nun erkundet er mit seinem Halbbruder das Gehege

Elefantenbaby auf den Namen "Santosh" getauft

So ganz geheuer ist ihm die Tauf-Zeremonie noch nicht: Dem jüngsten Bewohner von Hagenbecks Tierpark. Heute wurde der zwei Wochen alte Dickhäuter auf den Namen Santosh getauft. Am 24. Dezember, also an Heilig Abend, war er zur Welt gekommen. Schon da brachte der ein Meter große Elefantenjunge stolze 100 Kilogramm auf die Waage. Nun kann er mit seinem acht Monate alten Halbbruder „Raj“ den Elefanten-Freilauf erkunden. Auch dieses Mal konnte online über den Namen des kleinen Elefanten abgestimmt werden. "Santosh", was so viel bedeutet wie „der Glückliche/der Zufriedene“, setzte sich dabei gegen „Vishnu“ und „Bodhi“ durch.