Zahl der Obdachlosen verdoppelt

1900 Obdachlose auf Hamburgs Straßen

In Hamburg leben derzeit doppelt so viele Obdachlose wie noch vor neun Jahren. Das geht aus einer Untersuchung der Sozialbehörde hervor. Demnach stieg die Zahl in den vergangen Jahren auf rund 1900 Obdachlose. Dabei hat sich das Verhältnis deutscher zu nicht-deutschen Obdachlosen auf Hamburgs Straßen gedreht: Während im Jahr 2009 noch 70 Prozent der Obdachlosen deutscher Herkunft waren, sind es heute noch 36 Prozent. Angesichts der insgesamt gestiegenen Zahlen, fordern Hamburger Sozialverbände den Senat zu konsequentem Handeln auf. Für die Untersuchung wurden 81 Einrichtungen der Obdachlosenhilfe befragt.