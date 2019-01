Stadtgespraech

Hamburg-Mitte 12:52 Uhr | 11.01.2019

André Trepoll sieht sich in seiner Forderung bestätigt

Mehrheit wünscht sich Rückkehr zu G9

76% der Hamburgerinnen und Hamburger wünschen sich eine Rückkehr zum Abitur an Gymnasien nach neun Jahren. Das geht aus einer Forsa-Umfrage im Auftrag des Hamburger Abendblatts hervor. Der CDU-Fraktionsvorsitzende André Trepoll sieht sich damit in in seiner Forderung nach einer Rückkehr zu G9 bestätigt. Allerdings war es die CDU, die vor einigen Jahren maßgeblich an der Einführung des Abiturs nach nur 8 Jahren beteiligt war. Die Aussagekraft der Umfrage wird bei SPD und Grünen angezweifelt. So wird in der Fragestellung nicht darauf hinwiesen, dass in Hamburg die Ablegung des Abiturs in den Stadtteilschulen nach 9-jähriger Schulzeit möglich ist.