Stadtgespraech

Altona 12:51 Uhr | 11.01.2019

1100 Gäste auf der Traditionsveranstaltung

Blankeneser Neujahrsempfang 2019

Klönschnack Chefredakteur Klaus Schümann hat am Donnerstagabend zum 24. Mal zahlreiche prominente Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport auf den Blankeneser Süllberg zum Neujahrsempfang eingeladen. In diesem Jahr dabei waren unter den rund 1100 Gästen die neue CDU-Parteivorsitzende Annegret Kramp Karrenbauer, Grünen-Chef Robert Habeck und Ex- Außenminister Sigmar Gabriel. Bereits zum zweiten Mal fand das Event nicht mehr im Louis C. Jacob, sondern auf dem Blankeneser Süllberg statt.