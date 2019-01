Stadtgespraech

Hamburg-Mitte 21:04 Uhr | 10.01.2019

Protest von Schülern und Therapeuten

Schulgeldfreiheit in Heilberufen

Vor dem Rathaus sind am Donnerstag Nachmittag rund 350 Schüler und Therapeuten zusammen gekommen um für eine sofortige Schulgeldfreiheit in Heilberufen zu protestieren. Bisher müssen angehende Therapeuten in vielen Heilberufen für ihre Ausbildung zahlen . Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks hatte bereits vor einer Woche bekannt gegeben, dass die Ausbildung für Therapeuten in Hamburg ab September kostenlos werden soll.