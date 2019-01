Stadtgespraech

Hamburg-Mitte 17:25 Uhr | 10.01.2019

Veranstaltungen sollen auf Bezirke verteilt werden

Debatte um den Schlagermove

Es ist eine Diskussion, die scheinbar nie zuende geht. Bezirkspolitiker und Anwohner streiten sich seit Jahren um den Schlagermove hier in Hamburg. Die einen wollen, dass das Mega-Event mit rund 400.000 Schlagerfans wie gewohnt auf St.Pauli bleibt, andere vor allem die Anwohner sind strikt dagegen und wollen eine Verlegung in andere Stadtteile. Ihrer Meinung nach bringen die schrillen Schlagerfans nämlich Dreck und sind laut. Jetzt plötzlich meldet sich die IG St.Pauli zu Wort und will den Schlagermove unbedingt auf St.Pauli halten.