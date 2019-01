Verkehr

Hamburg-Mitte 15:16 Uhr | 10.01.2019

Insgesamt 54 Flugausfälle

Warnstreik beeinträchtigt auch Hamburg

Der ganztägige Warnstreik der Gewerkschaft ver.di an den Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn und Stuttgart hat heute auch den Hamburger Flugverkehr beeinträchtigt. Das bestätigte eine Flughafensprecherin gegenüber Hamburger 1. Insgesamt sind 54 Flüge von und nach Hamburg gestrichen worden. Hintergrund des Streiks sind die Tarifverhandlungen mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS). Die Gewerkschaft fordert für das Luftsicherheitspersonal eine Lohnerhöhung auf 20 Euro die Stunde. Die Verhandlungen zwischen ver.di und dem BDLS werden am 23. Januar in Berlin weitergeführt.