Verkehr

Hamburg-Mitte 13:53 Uhr | 10.01.2019

Messwert bleibt überschritten

Stickoxidwerte weiter gesunken

Die Stickoxidwerte in Hamburg sind im Langfristtrend weiter gesunken. Das bestätigen die vorläufigen Jahresmittelwerte der Umweltbehörde für das Jahr 2018. Demnach sank die Stickstoff-Konzentration unter anderem an den Messstationen Habichtstraße, Stresemannstraße, Bramfeld, und Sternschanze. Die Werte in der Max-Brauer-Alle und in der Kieler Straße blieben konstant auf dem Vorjahresniveau. An den vier verkehrsnahen Messstationen bleibt der Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter aber trotzdem überschritten.