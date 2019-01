Stadtgespraech

Hamburg-Nord 11:12 Uhr | 10.01.2019

25.000 Kinder erblickten 2018 das Licht der Welt

Geburtenhoch in Hamburg hält an

Auch 2018 konnten Hamburger Krankenhäuser ein Geburtenhoch verzeichnen. Demnach sind in fünf Krankenhäusern mehr als 3000 Kinder geboren worden. Im Vorjahr war dies nur in drei Krankenhäusern der Fall. Insgesamt erblickten in der Hansestadt im vergangenen Jahr rund 25.000 Kinder das Licht der Welt. Mit rund 3.600 Geburten kamen die meisten Babys im katholischen Marienkrankenhaus zur Welt.