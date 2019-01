Blaulicht

Wandsbek 10:51 Uhr | 10.01.2019

Prozess gegen 23-Jährigen beginnt

Nach Schießerei in Steilshoop

Nach der Schießerei im vergangenen Jahr auf einem Parkplatz eines Fitnessstudios in Steilshoop, beginnt heute der Prozess gegen den 23-jährigen Angeklagten. Er soll am 13.07.2018 drei Schüsse auf einem 26-Jährigen abgegeben haben. Das Opfer verstarb noch am Tatort. Das Motiv des Schützen sollen nicht bezahlte Schulden gewesen sein.