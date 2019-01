Verkehr

Hamburg-Mitte 08:08 Uhr | 10.01.2019

Anstieg von 21 Prozent in einem Jahr

2018 so viel geblitzt wie nie zuvor

In Hamburg wurden im Jahr 2018 so viele Temposünder geblitzt, wie noch nie. Das gab die Innenbehörde gegenüber dem Abendblatt bekannt. Demnach lösten die Blitzer über 770.000 mal aus. Das ist ein Anstieg von 21 Prozent gegenüber dem Jahr 2017. Die Einnahmen durch Verwarnungs- und Bußgelder liegen bei rund 20 Millionen Euro. Ein Plus von rund 30 Prozent gegenüber 2017. Auch in diesem Jahr sollen weitere stationäre und mobile Blitzer installiert werden.