Verkehr

Hamburg-Mitte 18:19 Uhr | 09.01.2019

Moia als Testbetrieb in Hamburg

Neuer Fahrdienst gestartet

Es ist ein weiterer Meilenstein in Hamburgs Mobilitätsoffensive: Ab sofort startet der Fahrdienst Moia seinen Testbetrieb hier bei uns in der Hansestadt. Einfach per APP einen Wagen bestellen und sich mit anderen Fahrgästen die Kosten teilen - das ist das Konzept des VW-Tochterunternehmens. Genutzt werden dabei Elektrobusse. Erstmal werden 500 dieser Busse in der Stadt eingesetzt. Doch nicht alle freuen sich über das neue Projekt. Kritik kommt vor allem von Taxifahrern, die eine neue Konkurrenz befürchten.