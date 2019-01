Wirtschaft

Hamburg-Mitte 13:19 Uhr | 09.01.2019

Johann Killinger und Torsten Teichert stellen sich

Handelskammer: Präses-Kandidaten stehen fest

Die Kandidaten für die Wahl zum neuen Handelskammer-Präses stehen fest. Der Hafenunternehmer Johann Killinger und Torsten Teichert, der Vorsitzende des Innenausschusses in der Kammer, werden sich dem Plenum am 24. Januar zur Wahl stellen. Das gab die Handelskammer heute bekannt. Der derzeitige kommissarische Präses André Mücke steht nunmehr als Vizepräses zur Wahl. Die Wahl einer neuen Handelskammer-Führung war notwendig geworden, nachdem Tobias Bergmann sein Amt als Präses im Dezember niedergelegt hatte. Am 24. Januar werden neben dem Präses fünf neue Stellvertreter gewählt.