Stadtgespraech

Hamburg-Nord 06:24 Uhr | 09.01.2019

Fertigstellung erneut verzögert

Neues Schwimmbad in Ohlsdorf

Die Fertigstellung des Ohlsdorfer Schwimmbads verzögert sich um weitere zwei Monate. Das gab Michael Dietel, Sprecher des Bäderlands, auf Anfrage von Hamburg 1 bekannt. Wir drehen lieber nochmal eine Extrarunde bei Ausschreibungen, die uns in der aktuellen Hochkonjunktur des Baugewerbes zu hoch erscheinen, so Dietel. Die gesicherte Eröffnung stehe nun im Juni 2019 an. Die Kostenplanung von knapp 25 Millionen Euro soll dabei eingehalten werden. Bereits im Oktober letzten Jahres wurde bekannt, dass sich die Fertigstellung um ein halbes Jahr verzögert. Seit 2015 wird an dem Bad im grünen Grunde gebaut.