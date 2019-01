Verkehr

Hamburg-Nord 17:38 Uhr | 08.01.2019

"Zu wenig Möglichkeiten"

ADFC beklagt schwierige Stellplatzsituation

Johanna Drescher vom ADFC beklagt die aktuelle Stellplatzsituation für Fahrräder in Hamburg. Insbesondere in den dicht bebauten Stadtvierteln, wie beispielsweise Winterhude, St. Pauli und Eimsbüttel sei die Lage problematisch. Letzte Woche gaben SPD und Güne bekannt, dass sie rund 1000 neue Fahrradbügel in Hamburg anschaffen wollen. Ein guter erster Schritt. Der ADFC fordert jetzt die rasche Umsetzung und noch weitere Fahrradstellplätze.