Sport

Eimsbüttel 16:59 Uhr | 08.01.2019

"Haben das Ziel den dritten Platz zu verteidigen."

"Fußballgott" Alex Meier zurück bei St. Pauli

FC St. Pauli-Neuzugang Alex Meier arbeitet im Training weiterhin akribisch an seiner Rückkehr in den Profifußball. An der verregneten Kollaustraße zeigte der Torjäger heute auch mit 36 Jahren noch seine Spritzigkeit. Seit Sommer war der Buchholzer vereinslos, Jetzt ist der Buchholzer nach fast 16 Jahren zu seinem Jugendverein am Kiez zurückgekehrt und hat auch im hohen Fußballer-Alter noch große Ziele.