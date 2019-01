Gesellschaft

08.01.2019

„Hamburg 2030: Mehr. Älter. Vielfältiger“ fortgeführt

Konzept für bessere Lebensqualität

Der Senat will die Lebensqualität in Hamburg vor allem in Hinblick auf den demografischen Wandel für alle Generationen weiter verbessern. Dazu soll das seit 2014 bestehende Konzept „Hamburg 2030: Mehr. Älter. Vielfältiger“ fortgeführt werden. Es beinhaltet unter anderem ein Förderprogramm für lebenslanges und generationenübergreifendes Wohnen in den Quartieren und die Schaffung von altersgerechtem Wohnraum. Außerdem soll mehr Pflegepersonal gewonnen werden. Aktuell ist Hamburg mit einem Durchschnittsalter von 42,1 Jahren noch das jüngste Bundesland. 2035 werden laut Senat rund 425.000 Menschen in der Hansestadt über 65 Jahre alt sein. Birgit Stöver, gesundheitspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion kritisiert das Konzept als nicht ausreichend.