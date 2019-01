Gesellschaft

Hamburg-Nord 14:10 Uhr | 08.01.2019

Gewerkschaft fordert höhere Gehälter für das Sicherheitspersonal

Ver.di kündigt Streik am Flughafen an

Die Gewerkschaft Ver.di will in den kommenden Tagen am Hamburg Airport streiken. Das bestätigte ein Sprecher der Gewerkschaft gegenüber Hamburg 1. Ver.di fordert eine Lohnerhöhung des Luftsicherheitspersonals auf 20 Euro die Stunde. Die Tarifverhandlungen mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BLDS) gehen am 23. Januar in Berlin weiter. Gestreikt werden soll noch davor. Da der Streik das Sicherheitspersonal betrifft, müssen sich Passagiere auf erhebliche Beeinträchtigungen einstellen.