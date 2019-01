Stadtgespraech

Altona 14:01 Uhr | 08.01.2019

HPA zeigt sich offen

Wird "Alter Schwede" nun endgültig gold?

Nachdem die goldene Farbe am Findling „Alter Schwede“ durch Regen teilweise abgewaschen wurde, zieht die HPA nun in Betracht, den Felsbrocken endgültig in Gold zu färben. Das äußerte HPA-Chef Meier auf dem Neujahrsempfang des Hamburger Abendblatts. Eine Entscheidung darüber müsse zwar aus der Politik kommen, um die Umsetzung würde sich die HPA dann allerdings kümmern. In der Nacht zum 2. Januar war der Findling am Elbstrand gold gefärbt worden, seitdem sorgte er bei vielen Hamburgern für Begeisterung.