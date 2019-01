Stadtgespraech

Hamburg-Mitte 11:56 Uhr | 08.01.2019

Kreuzfahrtschiff hat in Steinwerder festgemacht

Queen Victoria eröffnet Kreuzfahrtsaison 2019

Die Queen Victoria ist heute morgen im Hamburger Hafen eingelaufen und hat damit die Kreuzfahrtsaison 2019 eröffnet. Mit Hilfe von Schleppern wurde das Kreuzfahrtschiff gedreht und dann rückwärts in den Terminal Steinwerder gezogen. Gegen 19 Uhr soll die Queen Victoria den Hafen heute wieder verlassen. In den kommenden vier Monaten wird sie knapp 35 Häfen rund um den Globus anlaufen. Am 19. April dieses Jahres kommt das knapp 300m lange Kreuzfahrtschiff wieder zurück nach Hamburg.