Stadtgespraech

Altona 11:11 Uhr | 08.01.2019

Hochwasser in Hamburg erwartet

Tief "Benjamin" bringt Sturmböen

Nachdem Norddeutschland mit Sturmtief „Zeetje“ vergangene Woche bereits stürmisch in das neue Jahr gestartet ist, hat nun der zweite schwere Sturm des Jahres Norddeutschland erreicht. Mit Tief „Benjamin“ werden heute Sturmböen bis zu 85 Kilometern pro Stunde in Hamburg erwartet. Zum Nachmittagshochwasser werden am Fischmarkt Pegelstände von 1,5 Metern bis zu zwei Metern über dem mittleren Hochwasser erwartet. Seinen Höhepunkt soll Sturmtief „Benjamin" um die Mittagszeit erreichen. Bereits am Morgen kam es auf Grund der Windböen im Regionalverkehr zu Verzögerungen. Besonders schwer soll es die Nordseeküste treffen.