Wirtschaft

Hamburg-Mitte 15:06 Uhr | 07.01.2019

Wahlduell zwischen Killinger und Teichert

Handelskammer steht Kampfkandidatur bevor

Der Hamburger Handelskammer steht voraussichtlich eine Kampfkandidatur für das Amt des Präses der Kammer bevor. Nach dem der bisher als aussichtsreichster Kandidat geltende Andreas Mücke nach Hamburg 1 Informationen nun doch nicht mehr kandidieren will, läuft alles auf ein Wahlduell zwischen dem Hafenunternehmer Johannes Killinger und dem Vors. des Innenausschuss der Kammer, Torsten Teichert hinaus. Beide gelten als unversöhnliche Rivalen. Das verbliebene Präsidium will heute über die Kandidatenliste beraten - spätestens am Mittwoch soll sie vorgestellt werden. Endgültig gewählt wird das insgesamt 7 - köpfige neue Präsidium am 24. Januar.