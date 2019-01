Blaulicht

Hamburg-Mitte 13:37 Uhr | 07.01.2019

Um Sperrungen zu verkürzen

Löschübungen der Feuerwehr gegen Gaslecks

Die Feuerwehr Hamburg hat heute auf dem Gelände der Feuerwehrakademie in der Bredowstraße Löschvarianten von Gaslecks getestet. Grund dafür ist ein Einsatz im vergangenen August, bei dem ein Gasleck in Lokstedt die Feuerwehr stundenlang in Atem hielt. Die Baugrube musste schließlich geflutet werden. Aus den Ergebnissen der Testreihe heute, soll nun eine neue Löschvariante entstehen, die ohne ein Fluten der Baugrube auskommt. So sollen auch die Straßensperrungen für Reparaturarbeiten verkürzt werden.