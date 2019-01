Verkehr

Hamburg-Mitte 08:16 Uhr | 07.01.2019

LKW müssen 50 Meter Abstand halten

Gefahr für Staus auf der Köhlbrandbrücke?

Ab heute müssen Lastwagen auf der Köhlbrandbrücke mehr Abstand halten. Der Mindestabstand beträgt 50 Meter und gilt für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen auf dem 500 Meter langen Mittelteil der Brücke. Die HPA will damit erreichen, dass die in die Jahre gekommene Brücke entlastet wird. Kritik gibt es dafür von den Hafenunternehmen, sie befürchten durch die neue Abstandsregelung lange Staus, da so nur noch halb so viele Fahrzeuge die Brücke passieren können.