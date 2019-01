Sport

Hamburg-Mitte 07:55 Uhr | 07.01.2019

Beachvolleyball-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst beendet ihre Karriere. Laut „BILD“ Informationen soll die 28-Jährige zukünftig nicht mehr an der Seite von Laura Ludwig antreten. Seit mehreren Jahren hat Walkenhorst mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, im Dezember wurde zuletzt das für Anfang des Jahres angekündigte Comeback verschoben. Seit 2013 treten Walkenhorst und Ludwig zusammen an, gemeinsam haben die beiden Hamburgerinnen 2016 Olympia-Gold in Rio de Janeiro geholt.