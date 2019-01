Gesellschaft

Hamburg-Nord 12:27 Uhr | 06.01.2019

2018 fast doppelt so viele wie 2017

Mehr Abschiebehäftlinge am Flughafen

Die Zahl der Abschiebehäftlinge am Hamburger Flughafen hat sich im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. Das berichtet der NDR. Demnach waren 2018 282 Menschen in der sogenannten Rückführungseinrichtung untergebracht. Im Jahr zuvor waren es rund 130. Grund sei, dass seit gut zwei Jahren ausreisepflichtige Menschen länger in dem eingezäunten Container-Camp untergebracht werden dürfen.