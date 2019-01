Verkehr

Hamburg-Nord 13:20 Uhr | 05.01.2019

55 Cent mehr pro Passagier geplant

Flughafen verlangt höhere Gebühren

Der Hamburger Flughafen will von den Airlines höhere Gebühren verlangen. Das berichtet der NDR. Demnach sollen pro Passagier 55 Cent mehr verlangt werden. Grund dafür sei, dass die Flugzeuge in den vergangenen Jahren immer größer und voller geworden wären. Die bisherige Gebühr liegt zwischen 9 und 10 Euro für jeden Fluggast. Die Mehreinnahmen sollen in Komfort und Sicherheit investiert werden.