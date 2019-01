Stadtgespraech

Eimsbüttel 16:54 Uhr | 04.01.2019

Mehr als 500 Fachkräfte pro Jahr

Mehr Erzieherinnen und Erzieher für Hamburg

Relativ flexible Arbeitszeiten zu haben, ein gar nicht all zu schlechtes Gehalt und zudem die Entwicklung eines kleinen Menschens miterleben zu dürfen – Der Beruf eines Erziehers lässt eigentlich anmuten, dass dieses Berufsfeld voll mit Mitarbeitern sein sollte, doch trotz allem gibt es gerade in diesem Berufsfeld einen großen Mangel. Wie die Stadt Hamburg diese Herausforderung bewältigen will, haben heute Sönke Fock und Senatorin Melanie Leonhard in der Kindertagesstätte am Sievekingplatz vorgestellt.