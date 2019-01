Stadtgespraech

Eimsbüttel 13:00 Uhr | 04.01.2019

Betreuungsschlüssel soll verbessert werden

Stadt plant 500 zusätzliche Erzieher in 2019

Um die personelle Situation in Hamburgs Kitas zu entlasten und den Betreuungsschlüssel zu verbessern, plant die Stadt Hamburg allein in diesem Jahr 500 zusätzliche Erzieherinnen und Erzieher einzustellen. In den kommenden Jahren soll sich die personelle Aufstockung dann auf insgesamt 3000 zusätzliche Arbeitskräfte belaufen. Das hatte zuvor die Initiative „Mehr Hände für Hamburger Kitas“ erwirken können. Ende Februar findet deshalb in der Agentur für Arbeit eine Jobbörse statt, zu der neben Fachkräften auch Quereinsteiger eingeladen sind. Aktuell sind rund 21.000 Fachkräfte in Hamburgs Kitas tätig.