Eimsbüttel 05:59 Uhr | 04.01.2019

Entflohener verschanzt sich in Wohnhaus

Straftäter flüchtet aus Psychiatrie

Ein psychisch auffälliger Straftäter ist am Abend aus der psychiatrischen Abteilung des Albertinen-Krankenhauses in Schnelsen geflohen. Mit einem Werkzeug zerschulg der Mann zunächst ein Fenster und drang dann in ein anliegendes Wohnhaus ein, in dem sich zu diesem Zeitpunkt keine Bewohner befanden. Dort verschanzte er sich, bis Spezialkräfte des SEK das Gebäude stürmten . Dabei traf eine Blendgranate einen Stuhl, der Feuer fing und von einem Beamten aus dem Fenster geworfen wurde. Unter erheblicher Gegenwehr brachten die Polizisten den Mann anschließend zurück in die benachbarte Psychiatrie. Das Haus hinterließ der Mann verwüstet.