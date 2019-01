Zahl der Flüchtlinge gesunken

Gesellschaft

Hamburg-Mitte 16:47 Uhr | 03.01.2019

2018 weniger Flüchtlinge als im Jahr zuvor

Hamburg wurden im vergangenen Jahr insgesamt 5400 Flüchtlinge neu zugewiesen, das sind ca. 600 weniger als 2017. Das geht aus einer Hamburg 1 vorliegenden Statistik hervor. Insgesamt lebten in Hamburg am Ende des letzten Jahres gut 35 tausend Flüchtlinge in öffentlichen Einrichtungen