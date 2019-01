Stadtgespraech

Hamburg-Mitte 11:56 Uhr | 03.01.2019

Einziger Weiniberg Hamburgs ist bald Geschichte

Weinberg am Stintfang wird gerodet

Auch in diesem Jahr wird es keinen Wein aus Hamburg geben. Nachdem die Trauben im vergangenen Jahr kurz vor der Ernte geklaut worden waren, wird Hamburgs einziger Weinberg nun gerodet. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten an den Haltestelle Landungsbrücken. 1995 hatte die Hansestadt den Weinberg von einem Wirt des Stuttgarter Weindorfs geschenkt bekommen. Seither wurde der Sintfang-Wein an besondere Gäste der Bürgerschaft verschenkt.