Hamburg-Mitte 09:53 Uhr | 03.01.2019

Auch heute werden Geldtransporter bestreikt

Verdi-Streik geht in die zweite Runde

Der Streik der Geld- und Wertdienstleister geht heute in die zweite Runde. Auch in Hamburg wurden die Geldtransporte erneut bestreikt. Die Gewerkschaft Verdi hatte bundesweit rund 12.000 Beschäftigte zur Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Anlass sind die fünf ergebnislosen Verhandlungsrunden, in denen die Gewerkschaft eine Erhöhung des Stundenlohns um 1,50 Euro bzw. eine Erhöhung der Gehälter um 250 Euro monatlich gefordert hatte. Heute und morgen sollen die Tarifverhandlungen fortgesetzt werden. Aufgrund des Warnstreiks könnten einige Banken kein neues Bargeld erhalten.