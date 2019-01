Stadtgespraech

Eimsbüttel 07:57 Uhr | 03.01.2019

Deutlicher Anstieg im Jahr 2018

Lange Wartezeiten für Baugenehmigungen

Die Wartezeit für Baugenehmigungen in Hamburg war im vergangenen Jahr deutlich länger als noch im Vorjahr. Das geht aus einer kleinen Anfrage der CDU an den Senat hervor. So mussten Bauherren des Bezirks Mitte im ersten Halbjahr 2018 rund 178 Tage auf eine Genehmigung warten, im Vorjahr waren es noch 155 Tage. Neben dem Bezirk Mitte müsse man auch in Eimsbüttel besonders lange auf die behördliche Genehmigung warten.